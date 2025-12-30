Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
30.12.2025 10:00:12
BMW M Motorsport bedankt sich bei Jesse Krohn für zwölf erfolgreiche gemeinsame Jahre.
+++ BMW M Motorsport und Jesse Krohn gehen nach zwölf gemeinsamen Jahren ab der Saison 2026 getrennte Wege +++ Krohn hat bei BMW M Motorsport eine beeindruckende Karriere vom Junior-Fahrer zum Daytona- und Nürburgring-Sieger erlebt +++ Andreas Roos: „Jesse Krohns Karriere bei BMW M Motorsport ist ein Musterbeispiel für gelungene Nachwuchsförderung.“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
