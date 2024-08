BMW M Motorsport entwickelt neues Einsteigermodell in den Rennsport für Einsätze ab der Saison 2026.

Aktuell arbeiten die BMW M Motorsport Ingenieure an der Entwicklung eines neuen Fahrzeuges, das das Portfolio an Kundensportfahrzeugen als Einsteigermodell in den Motorsport komplettierten wird. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW