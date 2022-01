BMW M Motorsport geht mit starken Fahrern in die Saison 2022.

BMW M Motorsport setzt bei seinem Fahreraufgebot für die Saison 2022 auf Kontinuität. In den kommenden Monaten werden 19 BMW M Werksfahrer im neuen BMW M4 GT3 weltweit Einsätze für verschiedene BMW M Motorsport Teams absolvieren sowie in der Testphase des neuen BMW M LMDh eine entscheidende Rolle spielen. Alle 19 sind bereits aus den vergangenen Jahren bekannte Gesichter in der BMW M Motorsport Familie.