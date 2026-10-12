Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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12.10.2026 15:14:41
BMW M Motorsport News, 12. Oktober 2026.
+++ Top-Thema: Pole, Podium, Klassensieg und Titel für Turner Motorsport beim Indianapolis 8 Hour. +++ NLS: Titelgewinne für Schubert Motorsport und Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels. +++ Italian GT Championship: Jens Klingmann zum dritten Mal Sprint-Champion. +++ M News kompakt: Weitere Siege und Podien. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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