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Bayerische Motoren Werke Aktie

Bayerische Motoren Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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14.04.2026 12:01:12

BMW M Motorsport News, 14. April 2026.

+++ Top-Thema: Erfolgreicher Saisonauftakt in der GT4 European Series. +++ BMW Z4 GT3: Comeback des Publikumslieblings. +++ M News kompakt: Weitere Siege und Podien. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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