BMW M Motorsport News, 25. April 2023.

In der Saison 2023 sind die BMW M Motorsport Teams wieder rund um den Globus im Einsatz und kämpfen in ihren Rennserien um Siege und Titel. Sie treten mit dem neuen BMW M Hybrid V8, dem BMW M4 GT3, dem neuen BMW M4 GT4, dem BMW M2 CS Racing und anderen BMW M Motorsport Rennfahrzeugen an. Auch BMW SIM Racing ist 2023 wieder eine Säule des Rennsport-Programms.