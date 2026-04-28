Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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28.04.2026 13:15:00
BMW M Motorsport News, 28. April 2026.
+++ Traumstart für Klingmann/Marciello in der Italian GT Sprint Championship. +++ ADAC GT Masters und ADAC GT4 Germany: Erfolge für FK Performance Motorsport. +++ British GT: Doppelpodium für BMW M Motorsport in Silverstone. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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