Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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28.07.2026 16:19:06
BMW M Motorsport News, 28. Juli 2026.
+++ Italian GT Championship: Klingmann und de Wilde mit wichtigem Sieg in Mugello. +++ ADAC GT4 Germany: Piana und Sylvestersson übernehmen Gesamtführung. +++ GT4 European Series: Drei Mal Klassenpodium in Misano. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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