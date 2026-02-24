Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
24.02.2026 13:59:46
BMW M Motorsport startet mit starkem Aufgebot in die GT World Challenge Europe.
+++ Zwölf BMW M Werksfahrer kämpfen um Siege und Titel +++ Overall Champions Charles Weerts und Kelvin van der Linde fahren erneut im #32 BMW M4 GT3 EVO für das Team WRT +++ ROWE Racing kämpft mit zwei BMW M4 GT3 EVO um Titel im Endurance Cup +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
