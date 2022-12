BMW M Motorsport stellt Werksfahrer-Aufgebot und Rennprogramme für die Saison 2023 vor.

Das Werksfahrer-Aufgebot von BMW M Motorsport für die Saison 2023 nimmt weiter Formen an. Als Neuzugänge wurden nun die beiden Belgier Dries Vanthoor und Charles Weerts unter Vertrag genommen. Sie werden in der kommenden Saison unter anderem mit dem BMW M Team WRT an den Start gehen. Zudem stehen bereits die ersten Rennprogramme für die BMW M Motosport Teams und Werksfahrer fest.