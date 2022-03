BMW M Motorsport Werksfahrer Timo Glock und Jens Klingmann starten 2022 für das Team um Roberto Ravaglia in der Italian GT Championship.

Auch in der Italian GT Championship haben die Vorbereitungen auf die Saison 2022 begonnen. Dort wird das Team von Ceccato Racing um Tourenwagenlegende Roberto Ravaglia (ITA) einen neuen BMW M4 GT3 einsetzen. Dabei sind in dieser Saison erstmalig zwei BMW M Motorsport Werksfahrer für das Team im Einsatz: Timo Glock und Jens Klingmann (beide GER) gehen gemeinsam im BMW M4 GT3 in der Italian GT Championship an den Start.