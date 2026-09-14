Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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14.09.2026 09:00:00
BMW M Performance Parts und funktionales BMW Zubehör für den neuen BMW X5 und den ersten BMW iX5.
Mehr Dynamik, mehr Funktionalität, mehr Individualität: Mit BMW M Performance Parts und BMW Zubehör lassen sich der neue BMW X5 und der erste vollelektrische BMW iX5 von Beginn an noch individueller gestalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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