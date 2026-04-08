Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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08.04.2026 10:54:23
BMW M Racing Academy: „Class of 2026“ startet in München und Viareggio in Kundensport-Förderprogramm.
+++ BMW M Racing Academy geht mit Nachwuchsrennfahrern Josh Green, Thomi Rackl und Ryder Quinn in die zweite Saison +++ Begleitet von Jens Klingmann und Robby Foley trainiert die „Class of 2026“ bei Formula Medicine und im BMW M Motorsport Simulator +++ Mentor Klingmann: „Wir sind sehr zufrieden mit den Jungs und stolz, sie an Bord zu haben.“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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