Bayerische Motoren Werke Aktie

Bayerische Motoren Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

05.12.2025 08:31:33

BMW M Racing Academy: „Class of 2026“ startet mit drei Kundensport-Fahrern von drei Kontinenten.

+++ Die BMW M Racing Academy, das Förderprogramm von BMW M Motorsport für den Kundensport, startet in ihre zweite Saison +++ Drei Fahrer von drei Kontinenten bilden die „Class of 2026“: der Deutsche Thomas Rackl, der US-Amerikaner Josh Green und der Australier Ryder Quinn +++ BMW M Werksfahrer Jens Klingmann, Max Hesse und Robby Foley begleiten das Programm als Mentoren +++ Björn Lellmann: „Unsere ‚Class of 2026‘ hat ein Jahr lang die einmalige Chance, ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
18:16 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
17:55 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

