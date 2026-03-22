Bayerische Motoren Werke Aktie

Bayerische Motoren Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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22.03.2026 05:44:22

BMW M Team WRT fährt in Sebring auf den sechsten Platz -Paul Miller Racing und Turner Motorsport jeweils Fünfte.

+++ Der #24 BMW M Hybrid V8 vom BMW M Team WRT kommt im zweiten IMSA-Rennen des Jahres auf dem sechsten Platz ins Ziel +++ Ein früher Unfall wirft das Schwesterauto #25 weit zurück +++ Turner Motorsport sichert sich in der GTD-Kategorie Platz fünf, Paul Miller Racing erreicht in der GTD-PRO-Klasse ebenfalls die fünfte Position +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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