Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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22.03.2026 05:44:22
BMW M Team WRT fährt in Sebring auf den sechsten Platz -Paul Miller Racing und Turner Motorsport jeweils Fünfte.
+++ Der #24 BMW M Hybrid V8 vom BMW M Team WRT kommt im zweiten IMSA-Rennen des Jahres auf dem sechsten Platz ins Ziel +++ Ein früher Unfall wirft das Schwesterauto #25 weit zurück +++ Turner Motorsport sichert sich in der GTD-Kategorie Platz fünf, Paul Miller Racing erreicht in der GTD-PRO-Klasse ebenfalls die fünfte Position +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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