BMW M Team WRT testet BMW M Hybrid V8 in Spa-Francorchamps - BMW M4 GT3 EVO kommt 2025.

Die Vorbereitung des BMW M Hybrid V8 auf den Start in der FIA WEC 2024 ging in dieser Woche mit drei Testtagen in Spa-Francorchamps (BEL) weiter. Das BMW M Team WRT gewann von Mittwoch bis Freitag auf seiner Heimstrecke weitere wichtige Erkenntnisse. Parallel testete BMW M Motorsport den BMW M4 GT3 EVO, das verbesserte Nachfolgemodell des aktuellen BMW M4 GT3. Die Ausbaustufe des Fahrzeugs geht ab der Saison 2025 ins Rennen.