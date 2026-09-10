Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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10.09.2026 17:00:00
BMW M und BMW Motorrad feiern 100 Jahre Nürburgring mit neun exklusiven High-Performance-Modellen.
• BMW M und BMW Motorrad präsentieren eine gemeinsame Edition „100 Jahre Nürburgring“ zum Jubiläum der legendären Rennstrecke. • Die Edition unterstreicht die wichtige Rolle des Nürburgrings als Entwicklungsstandort für BMW M High-Performance-Fahrzeuge. • Sechs BMW M Automobile und drei BMW Motorrad M Modelle verbinden exklusives Design mit höchster Performance. • Exklusive Edition für BMW M2, BMW M3, BMW M4 und BMW M5 Modelle. • BMW M Ignite bringt ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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