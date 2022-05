BMW M Werksfahrer fahren beim DTM-Saisonauftakt in die Punkte - Marco Wittmann holt als Vierter bestes Resultat des Wochenendes.

Die BMW M Motorsport Teams Walkenhorst Motorsport und Schubert Motorsport sind mit guten Ergebnissen in die DTM-Saison gestartet. Bei der DTM-Premiere für den neuen BMW M4 GT3 in Portimão (POR) fuhren die BMW M Werksfahrer Marco Wittmann (GER), Sheldon van der Linde (RSA) und Philipp Eng (AUT) in die Punkteränge.