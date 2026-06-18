Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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18.06.2026 11:03:49
BMW M2 Cup: Neuer Markenpokal im Rahmenprogramm der DTM feiert auf dem Lausitzring seine Premiere.
+++ Gelebte Nachwuchsförderung von ADAC und BMW M +++ BMW M2 Cup startet an fünf Wochenenden des DTM-Kalenders 2026 +++ Mit Titelgewinn winkt die Chance auf einen Platz in der BMW M Racing Academy +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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