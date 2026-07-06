Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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06.07.2026 11:30:00
BMW M2 mit M Performance Track Kit erzielt Rekordzeit auf der Nordschleife
Der BMW M2 mit M Performance Track Kit hat auf der Nürburgring-Nordschleife eine notariell bestätigte Rekordzeit erzielt. Die Fahrt am 22. Mai wurde vom TÜV Rheinland geprüft und fand unter anspruchsvollen Bedingungen statt: Hohe Außen- und Asphalttemperaturen sowie Ölspuren im Bereich T13 erschwerten die Zeitenjagd.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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