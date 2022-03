BMW M4 GT3 bei den 12 Stunden Sebring: Podiumskurs endet mit enttäuschendem Zieleinlauf.

Bei seinem ersten Auftritt bei den 12 Stunden von Sebring (USA) kämpfte der neue BMW M4 GT3 sowohl in der GTD-PRO- als auch in der GTD-Klasse bis in die Schlussphase hinein an der Spitze. Doch das Podium wurde in beiden Klassen knapp verpasst. In der GTD PRO erreichte der #24 MOTUL BMW M4 GT3 des BMW M Teams RLL das Ziel auf dem vierten Rang. Die gleiche Platzierung stand für Turner Motorsport mit dem #96 BMW M4 GT3 in der GTD-Klasse zu Buche.