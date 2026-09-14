Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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14.09.2026 14:00:00
BMW Maps zeigt Navigation und Fahrerassistenzinformationen in einer gemeinsamen 3D-Darstellung
+++ Ab Oktober 2026 zeigt BMW Maps Navigation und Fahrerassistenz in einer gemeinsamen 3D-Ansicht +++ Die Funktion unterstützt die Orientierung in komplexen Verkehrssituationen und macht assistiertes und teilautomatisiertes Fahren noch besser nachvollziehbar +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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