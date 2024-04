BMW mit leichtem Absatzplus - Eine Million Elektroautos bislang ausgeliefert

Berlin (Reuters) - Eine ungebrochene Nachfrage nach Elektroautos und Spitzenmodellen hat dem Münchner Autobauer BMW im ersten Quartal zu einem leichten Absatzplus verholfen.

Bei den Elektroautos knackten die Münchner eine symbolische Marke. "Mit der Auslieferung des einmillionsten vollelektrischen Fahrzeugs seit dem Marktstart des BMW i3 haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht", sagte Vertriebschef Jochen Goller am Mittwoch. Allein im ersten Quartal setzte das Unternehmen 82.700 Elektroautos ab, das sind 27,9 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Auch für den weiteren Jahresverlauf rechnet BMW mit anhaltendem Wachstum um einen zweistelligen Prozentsatz. Vollelektrische Fahrzeuge und Modelle aus dem oberen Premiumsegment seien die zentralen Wachstumstreiber. Damit stemmen sich die Münchner gegen die allgemeine Marktschwäche bei Elektroautos: In Deutschland brach etwa zuletzt die Nachfrage nach den batteriebetriebenen Fahrzeugen ein.

Insgesamt verkaufte BMW im ersten Quartal 594.671 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce, das sind 1,1 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Bei der Kernmarke BMW legte der Absatz um 2,5 Prozent zu auf 531.039 Autos. Aufwärts ging es für den Konzern in Europa mit einem Absatzplus von 5,5 Prozent und in den USA mit plus 1,2 Prozent. Das China-Geschäft kam dagegen ins Stocken: Hier sank der Absatz um 3,8 Prozent.

