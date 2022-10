BMW mit leichtem Absatzrückgang im Quartal trotz Boom bei E-Autos

FRANKFURT (Dow Jones)--BMW hat im dritten Quartal trotz eines anhaltenden Booms beim Verkauf von Elektrofahrzeugen insgesamt etwas weniger Neufahrzeuge abgesetzt. Für das Gesamtjahr sieht sich der Münchener Premiumautohersteller auf Kurs, den Absatz vollelektrischer Autos zu verdoppeln, sieht aber insgesamt wie geplant ein "Absatzniveau leicht unter Vorjahr".

Wie die BMW AG mitteilte, setzte die Gruppe im dritten Quartal 587.795 Fahrzeuge ab, 0,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Bei der Kernmarke BMW betrug der Rückgang 1,4 Prozent auf 517.689 Fahrzeuge, die Marke Mini legte um 2,4 Prozent auf 68.596 Fahrzeuge zu.

Im wichtigsten Markt China legten die Marken BMW und Mini im Quartal um 5,7 Prozent auf 214.146 Fahrzeuge zu, auch in den USA ergab sich ein Plus von 3,8 Prozent. In Europa ergab sich ein Rückgang um 11,1 Prozent.

Im Neunmonatszeitraum betrug der Rückgang insgesamt 9,5 Prozent auf 1,75 Millionen Fahrzeuge, bei der Marke BMW waren es 9,9 Prozent auf 1,53 Millionen Fahrzeuge.

Den Absatz vollelektrifizierter Fahrzeuge konnte BMW im Quartal erneut steigern, um 121,6 Prozent auf 52.306 Einheiten. Inklusive Autos mit Hybridantrieb lagen die Verkäufe elektrifizierter Wagen in den drei Monaten bei 98.821 Einheiten, ein Plus von 26,2 Prozent.

