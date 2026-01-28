Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
28.01.2026 08:00:00
BMW Modellpflege-Maßnahmen zum Frühjahr 2026.
+++ Reduzierter Verbrauch und gesteigerte Reichweite für BMW iX1 und BMW iX2 +++ BMW iX3 optional mit erhöhter Ladeleistung +++ BMW M5 und BMW XM Label auf künftige EU7-Emissionsnorm vorbereitet +++ Reifenpannenset Plus jetzt unter anderem für BMW X3, BMW 2er Gran Coupé und BMW 5er Limousine serienmäßig +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
