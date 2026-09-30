BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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30.09.2026 08:30:00
BMW Modellpflege-Maßnahmen zum Herbst 2026.
Neues Black Package unterstreicht Sportlichkeit und Exklusivität der M Performance Modelle von BMW 2er Coupé, BMW 4er Coupé und BMW 4er Cabrio. Markteinführung zahlreicher Modelle der neuen BMW 7er Reihe und des neuen BMW X5. Neue leistungsstärkere Motorisierung für den BMW X3 M50 xDrive. Neue BMW Individual Sonderlackierungen für BMW 7er und BMW i7. Amazon Prime Video erweitert digitales Unterhaltungsangebot für zahlreiche BMW Fahrzeuge. BMW M Performance ...Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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Nachrichten zu BMW AG
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30.09.26
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30.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
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30.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
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30.09.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
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30.09.26
|XETRA-Handel DAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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Analysen zu BMW AG
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|29.09.26
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|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
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|22.09.26
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|Bernstein Research
|17.06.26
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|24.09.26
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|24.09.26
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|21.09.26
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|27.08.26
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