Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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28.05.2026 08:00:00
BMW Modellpflege-Maßnahmen zum Sommer 2026.
Neues Black Package für noch dynamischeres Erscheinungsbild der M Performance Modelle von BMW 3er, BMW 4er Gran Coupé und BMW i4 Gran Coupé. Premiere für neuen KI-gestützten BMW Intelligent Personal Assistant im BMW iX3. Neue Antriebsvariante BMW iX3 40 erweitert Modellpalette der Neuen Klasse. Zusätzliche Angebote an BMW Individual Sonderlackierungen für BMW iX3. Reifenpannenset Plus jetzt unter anderem serienmäßig für BMW 2er Coupé und BMW 4er Coupé.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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