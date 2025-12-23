Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
23.12.2025 08:11:52
BMW Motorrad Motorsport 2025: Titel, Siege und Podien rund um den Globus.
+++ Erneuter Gewinn der Superbike-Weltmeisterschaft sowie zwölf weitere Titel durch die BMW Racer in den wichtigsten Meisterschaften weltweit. +++ Insgesamt 169 Siege und 242 weitere Podiumsplätze in verschiedenen Superbike- und Superstock-Klassen. +++ Auch die Road Racer feiern mit der BMW M 1000 RR herausragende Erfolge. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Shmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Shmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: ATX schwächelt -- DAX freundlich -- Börsen in Fernost verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt eher ruhig zu. Daneben machen auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.