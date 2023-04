BMW Motorrad Motorsport FIM EWC Saison-Guide 2023.

BMW Motorrad World Endurance Team startet mit der neuen BMW M 1000 RR in die FIM Endurance World Championship 2023 +++ Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jérémy Guarnoni bilden auch 2023 das Stammfahrer-Trio auf der BMW M 1000 RR +++ Tecmas-MRP-BMW Racing Team tritt mit der neuen M RR in der Superstock-Klasse an +++ Umfassende Informationen, Statements, technische Daten und Fotomaterial.