BMW Motorrad Motorsport gemeinsam mit dem ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team in der FIM Superbike World Championship 2025.

BMW Motorrad Motorsport geht in der FIM Superbike World Championship 2025 (WorldSBK) mit dem ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team sowie den beiden Fahrern Toprak Razgatlioglu (TUR) und Michael van der Mark (NED) an den Start. Das Ziel lautet, den eingeschlagenen erfolgreichen Weg in Richtung Spitze fortzusetzen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel