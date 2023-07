BMW Motorrad Motorsport im Most: Solides WorldSBK-Wochenende mit Highlights.

Die achte Runde der FIM Superbike World Championship 2023 (WorldSBK) in Most (CZE) verlief für BMW Motorrad Motorsport, die beiden Teams und die vier BMW Motorrad Werksfahrer solide und mit einigen Highlights. So egalisierte Scott Redding (GBR / ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) mit Platz vier im ersten Hauptrennen sein bisher bestes Rennergebnis der Saison. Loris Baz (FRA / Bonovo action BMW Racing Team) fuhr in beiden Hauptrennen in die Top-10. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel