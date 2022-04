BMW Motorrad Motorsport in Assen: Der Weg geht nach vorn.

Am zweiten Rennwochenende der WorldSBK 2022 in Assen (NED) gab es den erhofften Schritt nach vorn. Für das beste Ergebnis sorgte Scott Redding mit Platz fünf im zweiten Rennen am Sonntag. Zuvor hatte Loris Baz sowohl Rennen eins am Samstag als auch das Superpole Race auf Platz sechs beendet. Michael van der Mark fand beim Comeback nach seiner Verletzungspause wieder in seinen Rhythmus und schloss das Wochenende mit Rang acht in Rennen zwei am Sonntag ab.