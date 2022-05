BMW Motorrad Motorsport in der WorldSBK: Nächste Station Estoril.

Nach einer Pause von dreieinhalb Wochen startet BMW Motorrad Motorsport am kommenden Wochenende in die dritte Runde der WorldSBK 2022. Diese wird vom 20. bis 22. Mai im portugiesischen Estoril ausgetragen. Die Rennstrecke westlich von Lissabon ist seit 2020 regelmäßig Gastgeber für die WorldSBK. Für BMW Motorrad Motorsport steht das Rennwochenende auch im Zeichen eines besonderen Jubiläums: 50 Jahre BMW M wird auch in Estoril ein wichtiges Thema sein.