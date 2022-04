BMW Motorrad Motorsport in der WorldSBK: Unterwegs in die „Kathedrale des Speeds“ in Assen.

Die nächste Station in der WorldSBK 2022 führt BMW Motorrad Motorsport in die berühmte „Kathedrale des Speeds“. Der TT Circuit in Assen (NED) ist am kommenden Wochenende (22. bis 24. April) Gastgeber für die zweite Runde der Saison. Michael van der Mark, der beim Auftakt im MotorLand Aragón nicht an den Start gehen konnte, plant, bei seinem Heimspiel sein Comeback zu geben. Die finale Entscheidung fällt beim medizinischen Test am Donnerstag.