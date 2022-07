BMW Motorrad Motorsport möchte Schwung aus Donington Park mit nach Most nehmen.

Keine zwei Wochen ist es her, dass BMW Motorrad Motorsport, Scott Redding (GBR) und das BMW Motorrad WorldSBK Team in Donington Park (GBR) den ersten Podiumsplatz der Saison gefeiert haben. Im Bonovo action BMW Racing Team sorgte Loris Baz (FRA) in Donington für konstant gute Rennergebnisse. Nun steht im tschechischen Most die sechste Runde der FIM Superbike World Championship (WorldSBK) an.