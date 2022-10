BMW Motorrad Motorsport schließt WorldSBK-Europasaison mit Top-8-Platzierungen in Portimão ab.

BMW Motorrad Motorsport hat die Europasaison in der FIM Superbike World Championship mit Top-8-Platzierungen abgeschlossen. Für das beste Rennergebnis in Portimão (POR) sorgte Scott Redding (GBR) aus dem BMW Motorrad WorldSBK Team. Er belegte im zweiten Hauptrennen am Sonntag den siebten Rang. Konstantester BMW Fahrer war erneut Loris Baz (FRA) aus dem Bonovo action BMW Racing Team, der in allen drei Rennen in die Top-10 fuhr.