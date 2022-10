BMW Motorrad Motorsport startet in Argentinien in die Übersee-Tour der WorldSBK 2022.

Im Westen Argentiniens startet BMW Motorrad Motorsport am kommenden Wochenende (21. bis 23. Oktober) in die Übersee-Tour in der FIM Superbike World Championship 2022 (WorldSBK). Die zehnte Veranstaltung der Saison wird auf dem „Circuito San Juan Villicum“, rund 180 Kilometer nördlich von Mendoza, ausgetragen. Danach reist der WorldSBK-Tross im November nach Indonesien und zum Saisonfinale nach Australien.