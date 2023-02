BMW Motorrad Motorsport startet mit der neuen BMW M 1000 RR in die WorldSBK-Saison 2023.

Mit zwei aufeinanderfolgenden Rennveranstaltungen in Übersee beginnt für BMW Motorrad Motorsport die Saison 2023 in der FIM Superbike World Championship 2023. Am kommenden Wochenende (24. bis 26. Februar) ist das australische Phillip Island Gastgeber für den Saisonauftakt. Nur eine Woche später (3. bis 5. März) steht im indonesischen Mandalika die zweite Saisonrunde auf dem Programm.