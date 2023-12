BMW Motorrad World Endurance Team geht stark aufgestellt in die FIM Endurance World Championship 2024 - Sylvain Guintoli als Neuzugang.

BMW Motorrad Motorsport setzt in der kommenden Saison 2024 in der FIM Endurance World Championship (FIM EWC) auf Kontinuität und einen starken Neuzugang. Im BMW Motorrad World Endurance Team werden wie seit Beginn des Werksengagements in der FIM EWC Markus Reiterberger (GER) und Ilya Mikhalchik (UKR) an den Start gehen. Sie bilden mit einem neuen Teamkollegen das Stammfahrer-Trio auf der #37 BMW M 1000 RR: Routinier Sylvain Guintoli (FRA). Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel