BMW Motorrad World Endurance Team startet gemeinsam mit Champion Lubricants in die FIM EWC 2022.

Das BMW Motorrad World Endurance Team geht mit einer starken Marke an seiner Seite in die FIM Endurance World Championship 2022: Champion Lubricants ist neuer Technical Partner des BMW Motorrad World Endurance Teams in der FIM EWC. Das belgische Unternehmen ist künftig immer mit dabei, wenn die Mannschaft um Team Manager Werner Daemen mit der #37 BMW M 1000 RR an den Start geht.