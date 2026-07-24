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BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Brandgefahr 24.07.2026 16:03:00

BMW muss hunderte Tausende US-Autos zurückrufen - Aktie tiefer

BMW muss hunderte Tausende US-Autos zurückrufen - Aktie tiefer

BMW of North America ruft rund 318.000 Fahrzeuge verschiedener BMW-Modelle und den Toyota Supra zurück.

Grund dafür ist ein möglicher Defekt, der dazu führen kann, dass der Anlasser überhitzt und ein Feuer verursacht.

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration teilte mit, der Rückruf umfasse ausgewählte Modelle der BMW 2er-, 3er-, 4er- und 5er-Reihe sowie X3, X4 und Z4 der Modelljahre 2021 bis 2026. Zudem seien von BMW gebaute Toyota-Supra-Fahrzeuge der Jahre 2023 bis 2024 betroffen. Insgesamt werden 318.495 Autos zurückgerufen.

Verschleiß am Anlasser könne zu Überhitzung führen und das Risiko eines Fahrzeugbrandes erhöhen, teilte die Behörde mit.

Händler werden den Anlasser kostenlos austauschen. Die Benachrichtigungen der Eigentümer sollen Ende August verschickt werden. Die Maßnahme erweitere einen früheren Rückruf aus diesem Jahr, teilte die NHTSA mit.

Die BMW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,18 Prozent tiefer bei 56,82 Euro.

DJG/DJN/uxd/kla

DOW JONES

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com,Tupungato / Shutterstock.com,Roberto Lusso / Shutterstock.com,Johannes Simon/Getty Images

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