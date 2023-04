BMW Neuzugang Garrett Gerloff im Porträt: Ein Interview über Werdegang, Wurzeln, BMW und seine Heimat Texas.

Er ist der Texaner in der Familie der BMW Motorrad Werksfahrer: Garrett Gerloff. Seit dieser Saison tritt der 27-jährige US-Amerikaner mit dem Bonovo action BMW Racing Team in der FIM Superbike World Championship (WorldSBK) an. Aufgewachsen im US-Bundesstaat Texas, entdeckte er früh seine Liebe zum Motorrad-Rennsport.