BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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29.07.2026 12:18:01
BMW offers buyouts to thousands of German workers to cut costs
The cuts account for around 8,000 positions globallyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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