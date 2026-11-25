BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
25.11.2026 15:37:00
BMW OS 8.5, 9 und X: BMW kündigt Softwareupdate mit 24 Funktionen an
BMW hat ein neues Softwareupdate angekündigt, das im Dezember für BMW Operating System 8.5, 9 und X verteilt werden soll. Es umfasst 24 Funktionen.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
25.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
25.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
25.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
25.11.26
|BMW: Gesamtbetriebsratschef Martin Kimmich attackiert Konzernchefs in Tarifkonflikt (Spiegel Online)
|
25.11.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|25.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|55,88
|-0,43%