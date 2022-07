BMW PGA Championship 2022 mit Rory McIlroy, Billy Horschel, Matt Fitzpatrick und Jon Rahm.

+++ Rory McIlroy (NIR) will das Flagship Event der DP World Tour zum zweiten Mal gewinnen +++ Billy Horschel (USA) möchte Titel verteidigen +++ U.S. Open Champion Matt Fitzpatrick (ENG) und der Weltranglisten-Fünfte Jon Rahm (ESP) ebenfalls beim „Festival of Golf“ am Abschlag +++ BMW PGA Championship 2022 vom 6. bis 11. September im Wentworth Club +++