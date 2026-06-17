BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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17.06.2026 11:05:13
BMW plans to cut more costs after China slump hits outlook
It also cites negative sentiment from the Iran war for the declineWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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