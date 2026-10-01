KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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01.10.2026 12:55:00
BMW plant kompaktes Elektroauto für Europa und kappt Managementstellen
BMW will mit weniger Modellen, Managementabbau, dem Einsatz von KI und einem neuen Elektroauto zurück zu alter Stärke. Den 2er Active Tourer trifft es zuerst.
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