BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
19.06.2026 14:27:22
BMW preparing talks with employee representatives after slashing profit outlook
It’s working on viable solutions – through dialogue and with a sense of responsibility toward employeesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
15:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
13:04
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für BMW auf 70 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
12:27