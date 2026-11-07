BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
07.11.2026 10:39:22
BMW reports lower Q3 earnings as China woes mount
BMW reports a drop in profits in the July to September quarter amid fierce competition from China.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu BMW AG
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
06.11.26
|ROUNDUP: IG Metall und Arbeitgeber in Bayern wollen wieder verhandeln (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.at)
|
05.11.26
|Deutsche Bank AG: BMW-Aktie erhält Buy (finanzen.at)
|
05.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|58,90
|-3,13%
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