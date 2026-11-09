BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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09.11.2026 15:43:22
BMW reports lower Q3 earnings as China woes mount
BMW reports a drop in profits in the July to September quarter amid fierce competition from China.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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